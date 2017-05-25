 

Зоозащитники Сибири создадут независимую ассоциацию

 25 мая, 07:22
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Зоозащитники Сибири создадут независимую ассоциацию
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Сибирские зоозащитники объединились, чтобы при поддержке муниципалитетов и СМИ пропагандировать ответственное владение и кастрацию домашних животных, сообщил 25 мая корреспонденту Сиб.фм один из участников будущей ассоциации, председатель новосибирской организации «ЗооПрогресс» Алексей Аникин.

Штаб будущей ассоциации разместится в Новосибирске.

«Объединиться решили по признаку, который всем близок и понятен — это пропаганда пользы кастрации животных и ответственного отношения к четвероногим друзьям среди владельцев, — сообщил Аникин. — Сейчас мы выступаем в ряде телепередач по 49-му каналу и работаем совместно с департаментом ЖКХ Новосибирска над городской социальной рекламой, посвящённой проблеме бездомных животных».

По словам Алексея Аникина, готовятся к печати 40 тысяч экземпляров плакатов, которые разместят в ТСЖ и управляющих компаниях города. Авторами плакатов выступили новосибирские зоозащитники.

В ассоциацию помимо «ЗооПрогресса» войдут юридические лица «Центр помощи животным», приют «Кошкино лукошко», а также физлица — новосибирский юрист, занимающийся ужесточением статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»), члены томского благотворительного фонда «Меркурия» и зоопсихолог из Кемерова.

Напомним, 28 мая новосибирские зоозащитники найдут хозяев шотландской кошке и другим животным на ярмарке «Нос и Хвост».

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