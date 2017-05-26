Алтайские следователи обвинили жительницу Бийска в мошенничестве с займами средств материнского капитала — 15 семей лишились 7 млн рублей и возможного жилья, узнал 26 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Специалисты завершили расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами материнского капитала в Бийске. Прокуратура обвинила жительницу Алтайского края в мошенничестве с займами.

Жительница Бийска учредила общество с ограниченной ответственностью в 2013 году, где стала директором. По версии следствия, обвиняемая заключала договоры займа денег со счетов материнского капитала с жителями сельской местности. По утверждению гособвинителя, директор фирмы обманом получила более 7 млн рублей, которые тратила на личные нужды.

15 семей с детьми частично лишились средств материнского капитала с 2013 по 2015 год, утверждают в прокуратуре.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение») направлено в суд города Бийска. Обвиняемой грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, алтайская семья едва не осталась без материнского капитала из-за буквы «ё». В свидетельстве о рождении первого ребёнка его фамилия не совпадала с фамилией матери — первая была написана через «ё», а вторая — через «е».