Алтайские врачи спасли отравленных крысиным ядом воспитанников детского сада

Алтайская больница выписала двух отравленным крысиным ядом детей, возбуждено уголовное дело, узнал 26 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения cледственного комитета по Алтайскому краю.

Врачи Барнаула спасли двух воспитанников детского сада № 161, поступивших с отравлением в реанимацию. Трёхлетние дети отравились крысиным ядом, выяснили следователи.

По предварительным данным, двое детей отравились утром 24 мая. Сотрудники краевого управления следственного комитета возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи пообещали дать правовую оценку сотрудникам детского сада, допустившим размещение опасного вещества в доступном для детей месте. Максимальное наказание по уголовной статье составляет до трёх лет тюрьмы.

Напомним, жительница Красноярского края отсудила у детсада 200 тысяч рублей за потерю пальца.