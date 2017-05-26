Алтайские врачи спасли отравленных крысиным ядом воспитанников детского сада
26 мая, 17:10
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Алтайская больница выписала двух отравленным крысиным ядом детей, возбуждено уголовное дело, узнал 26 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения cледственного комитета по Алтайскому краю.
Врачи Барнаула спасли двух воспитанников детского сада № 161, поступивших с отравлением в реанимацию. Трёхлетние дети отравились крысиным ядом, выяснили следователи.
По предварительным данным, двое детей отравились утром 24 мая. Сотрудники краевого управления следственного комитета возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Следователи пообещали дать правовую оценку сотрудникам детского сада, допустившим размещение опасного вещества в доступном для детей месте. Максимальное наказание по уголовной статье составляет до трёх лет тюрьмы.
Напомним, жительница Красноярского края отсудила у детсада 200 тысяч рублей за потерю пальца.