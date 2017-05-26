Красноярск и Омск попросят у правительства денег на метро

Главы Красноярска, Омска и Челябинска готовят коллективное обращение в правительство с просьбой выделить финансирование на строительство метро в этих городах, узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения «Коммерсанта».

Инициатива такого обращения принадлежит главе Челябинска Евгению Тефтелеву, который в 2016 году предложил коллегам из Красноярска и Омска объединиться.

«Главы городов поддержали эту инициативу. Омск и Красноярск подготавливают документы. С нашей стороны документы готовы», — объяснил гендиректор «Челябметротрансстрой» Александр Сухоруков.

Метрополитен в этих городах начинали строить ещё в 90-х, однако в Челябинске стройка прекратилась в 2009 году, в Омске метро законсервировали в 2013 году, а в Красноярске годом позднее. Областные и городские бюджеты не в состоянии финансировать строительство и с трудом обеспечивают содержание уже готовых тоннелей.

В общей сложности главы трёх городов планируют просить из федерального бюджета больше 100 млрд рублей. Однако если челябинские власти твёрдо настроены завершить стройку метрополитена, то власти Омска и Красноярска готовы рассмотреть и другие варианты. Альтернативу они видят в скоростных трамваях, стоимость которых составит около 40 млрд рублей.

Напомним, что в Новосибирске в 2014 году строительство станций метрополитена «Доватора» и «Молодёжная» губернатор Городецкий отложил на полтора года. Однако прошло уже три, а ни одной станции так и не достроили.