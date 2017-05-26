Красноярский суд не нашёл оскорбления чувств верующих в изображении пасхальных яиц и кулича

Суд в Красноярске прекратил дело в отношении женщины, разместившей на странице в соцсети «ВКонтакте» изображение пасхальных яиц и кулича, которое прокуратура расценила как фаллический символ, узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения Российского агентства правовой и судебной информации.

По сообщению РАПСИ, в апреле 2017 года прокуратура расценила изображение пасхальных яиц и кулича, которое женщина разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», как фаллический символ.

«Работники надзорного ведомства привлекли к проверке специалиста в области православия. Эксперт указал, что „отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное“. Соответственно, изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания, заявила специалист», — цитирует агенство адвоката обвиняемой Владмира Васина.

Пострадавшими по делу выступили красноярский иерей «Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех» и его прихожане. В отношении автора поста в соцсети возбудили административное дело по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ «Умышленное осквернение предметов религиозного почитания». Его прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, что в мае 2017 года следователи вызвали на беседу гендиректора красноярского телеканала за оскорбление чувств верующего постом в соцсети, размещённым в 2012 году.