 

Врио начальника районной полиции арестован в Иркутской области за вымогательство

 26 мая, 17:45
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Врио начальника районной полиции арестован в Иркутской области за вымогательство
Фото с сайта globallookpress.com

ФСБ и сотрудники службы собственной безопасности МВД задержали в Иркутской области врио начальника межмуниципального отдела полиции «Заларинский» по подозрению в вымогательстве взятки у «чёрного лесоруба», узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения регионального следкома.

По версии следствия, обвиняемый вымогал взятку в крупном размере за непривлечение лица к уголовной ответственности в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту незаконных рубок лесных насаждений. Офицер был задержан в ходе оперативных мероприятий, суд на данный момент удовлетворил ходатайство следователя об аресте подозреваемого.

Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере, сопряжённое с вымогательством». Максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, в нём задействованы сотрудники областного отдела СКР по особо важным делам, сотрудники ФСБ и полиции.

Напомним, ранее в Новосибирской области следователи предъявили бывшему сотруднику ГИБДД обвинение в превышении полномочий, получении взятки и краже сувенирного ножа. По версии следствия, в июле 2016 года полицейский остановил для проверки документов автомобиль Mercedes-Benz, заметил, что водитель показал ему поддельные права, и стал вымогать у того 400 тысяч рублей.

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