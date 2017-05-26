Новосибирские танцоры за сутки сняли клип к Всемирному дню линди-хопа

Танцевальная школа Swing Time отметила Всемирный день линди-хопа выпуском клипа, сообщила 26 мая корреспонденту Сиб.фм руководитель школы Татьяна Якубовская.

Этот танец представляет собой смесь чарльстона, степа и джаза, а школа Swing Time как раз специализируется на таких направлениях, как джаз и рок-н-ролл. В съёмках танцевального клипа приняли участие 16 человек — это преподаватели и ученики школы Swing Time, а также приглашённые музыканты. На съёмки понадобился всего один день. Ролик выложен на YouTube, его могут посмотреть все желающие.

Линди-хоп — танец родом из 30-х годов прошлого века, а всемирный танцевальный праздник отмечают в честь дня рождения одного из его идейных вдохновителей, известного танцора XX века Фрэнки Мэннинга. Мэннинг в 30-е годы снимался в голливудском кино, где линди-хоп знали и очень любили, а позже стал преподавать. Он обучал людей танцевать линди-хоп до самой смерти, а умер танцор на 95-м году жизни.

Татьяна Якубовская рассказала, что празднику, который отмечается 26 мая, всего три года, и ежегодно мировое танцевальное сообщество проводит тематические мастер-классы, флешмобы и всячески популяризирует этот танец.

Напомним, в ноябре 2016 года фестиваль Idong в Новосибирске собрал любителей кей-попа.