 

Новосибирские танцоры за сутки сняли клип к Всемирному дню линди-хопа

 26 мая, 07:45
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Новосибирские танцоры за сутки сняли клип к Всемирному дню линди-хопа
Момент съёмок клипа. Фото предоставлено Татьяной Якубовской

Танцевальная школа Swing Time отметила Всемирный день линди-хопа выпуском клипа, сообщила 26 мая корреспонденту Сиб.фм руководитель школы Татьяна Якубовская.

Этот танец представляет собой смесь чарльстона, степа и джаза, а школа Swing Time как раз специализируется на таких направлениях, как джаз и рок-н-ролл. В съёмках танцевального клипа приняли участие 16 человек — это преподаватели и ученики школы Swing Time, а также приглашённые музыканты. На съёмки понадобился всего один день. Ролик выложен на YouTube, его могут посмотреть все желающие.

Линди-хоп — танец родом из 30-х годов прошлого века, а всемирный танцевальный праздник отмечают в честь дня рождения одного из его идейных вдохновителей, известного танцора XX века Фрэнки Мэннинга. Мэннинг в 30-е годы снимался в голливудском кино, где линди-хоп знали и очень любили, а позже стал преподавать. Он обучал людей танцевать линди-хоп до самой смерти, а умер танцор на 95-м году жизни.

Татьяна Якубовская рассказала, что празднику, который отмечается 26 мая, всего три года, и ежегодно мировое танцевальное сообщество проводит тематические мастер-классы, флешмобы и всячески популяризирует этот танец.

Напомним, в ноябре 2016 года фестиваль Idong в Новосибирске собрал любителей кей-попа.

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