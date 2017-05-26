 

Обманутые дольщики объявили голодовку в центре Новосибирска

 26 мая, 12:07
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Обманутые дольщики объявили голодовку в центре Новосибирска
Фотографии Вячеслава Лебедева

Участники долевого строительства жилого дома в Новосибирске, не получившие квартиры, устроили в центре города акцию протеста и заявили о голодовке в случае если их проблемы не будут решать, передаёт корреспондент Сиб.фм 26 мая с места событий.

26 мая в 12:00 участники долевого строительства дома № 82 по улице Тульской в Новосибирске устроили пикет на площади Ленина. По словам организатора акции протеста Вячеслава Лебедева, 178 человек вложили в строительство по несколько миллионов рублей, но лишены права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

«В апреле 2014 года я купил квартиру, вложил деньги — более 3 млн рублей. Мне сказали, что оформят договор долевого участия, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Вячеслав Лебедев.

— Нас, таких граждан, было около 400. В итоге половине из них оформили договоры, второй половине сказали: „Извините, ваш генподрядчик не отработал стройку“.

Что у нас за лотерея такая в Новосибирске: каким-то гражданам, покупающим квартиры, оформляют документы, а каким-то нет? Я считаю, что человек, который вкладывает свои последние заработанные деньги или средства от продажи собственного жилья, должен получать то, за что заплатил. И контролировать эти вопросы должны органы власти, которые предоставляют землю и разрешение на строительство застройщику. Сам застройщик должен нести за это ответственность. Около года люди ходят по различным инстанциям — в полицию, в суды, встречаются с представителями власти. Но, к сожалению, никто наш вопрос решать не собирается. Мы уже не знаем, к кому обратиться. Сейчас просим губернатора Новосибирской области, чтобы он как-то посодействовал. Отправили обращение президенту России».

Участники пикета заявили, что если их решением их вопроса не займутся органы власти, 5 июня они объявят голодовку в знак протеста.

«Да, нас могут обвинять в том, что мы сами, добровольно приняли предложение по оформлению своего имущественного права не сразу в форме „договора долевого участия“, а через заключение „предварительного договора“ с генподрядчиком, с которым сегодня застройщик разорвал отношения, — отметил Лебедев. — Но ведь по такой схеме сегодня в Новосибирске участвуют в строительстве жилья тысячи человек. И власть знает об этом! И разве не власти в лице губернатора (тогда — Василия Юрченко) и мэра (тогда — Владимира Городецкого), подписав 24 ноября 2011 года соглашение по завершению „долгостроя“ на Тульской, „благословили“ нового застройщика на такую схему привлечения средств?»

Напомним, в ноябре 2015 года минстрой выявил 67 нарушений при долевом строительстве в Новосибирске, информация о 18 застройщиках была направлена в прокуратуру.

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