 

Омский любитель «милитари» сознался в серии преступлений сексуального характера

 26 мая, 18:46
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Омский любитель «милитари» сознался в серии преступлений сексуального характера
Образец камуфляжного костюма «Тактика» на модели. Фото с сайта камуфляж.ру

Житель Омска стал подозреваемым по трём эпизодам покушения на изнасилование 17-19-летних девушек, следователю помог фоторобот, узнал 26 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального Следственного комитета.

Омский следователь-криминалист раскрыл дело о трёх попытках изнасилования молодых девушек. В рамках расследования покушения на изнасилование 19-летней студентки от 23 мая 2017 года было продолжено расследование аналогичных преступлений в 2014 и 2016 году.

Первой жертвой 34-летнего мужчины стала 17-летняя девушка, утверждают в ведомстве. Девушка возвращалась домой с вечеринки в августе 2014 года, мужчина напал на неё около полуночи. Злоумышленник затащил несовершеннолетнюю в кусты, где пытался изнасиловать, но на крики девушки подошли двое прохожих, которые спугнули подозреваемого, говорится в сообщении следственного комитета.

В октябре 2016 года подозреваемый подкараулил следующую жертву в садоводческом товариществе Ленинского округа Омска, считают следователи. Согласно материалам дела, мужчина напал на 18-летнюю девушку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Омские полицейские задержали подозреваемого 23 мая 2017 года около 19:00, мужчину разыскивали за попытку изнасилования 19-летней студентки в кустарнике СибНИИСХоза за час до этого.

Согласно показаниям потерпевших, нападавший мужчина был одет в камуфляжную одежду, которая является признаком стиля «милитари». Благодаря подробным показаниям был составлен фоторобот подозреваемого, что помогло найти связь между тремя уголовными делами, отметили в СК.

Все три девушки единогласно опознали в мужчине нападавшего. Под тяжестью улик подозреваемый сознался в трёх эпизодах покушения на половую неприкосновенность. Затем при проверке показаний на месте преступлений он подтвердил свои показания.

Напомним, родители пострадавшей девочки поймали педофила и сдали в полицию в Кузбассе.

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