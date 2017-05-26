Полиция ищет двух девочек-подростков в Новосибирске

Полиция Новосибирска ищет двух 14-летних школьниц, которые ушли из дома и не вернулись, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального управления МВД.

Обе девочки 25 мая ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

В пресс-службе МВД корреспонденту Сиб.фм рассказали, что девочки были знакомы и могут находится где-то вместе.

Приметы 14-летней Полины Микидеенко: на вид девушке 13-15 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные, светлые. Была одета в плащ розового цвета, синие джинсы, чёрные кроссовки.

Веронике Гордейчик на вид 15 лет: рост девушки 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в длинный кардиган, вязаный светло-коричневый, джинсы светло-голубые, кеды чёрного цвета. При себе имела паспорт.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам: 232-19-74, 8-913-388-44-88, 232-17-53, 232-17-70.

Напомним, что в мае 2017 года четыре охотника из перевёрнутой лодки пропали в Забайкальском крае.