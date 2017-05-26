Прокуратура прекратила сбор ртутных ламп в Бурятии волонтёрским методом

Работники ЖКХ села Сосново-озёрское в Бурятии собирали ртутные лампы без отметок о профессиональной подготовке, узнал 26 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Бурятии.

Администрация села в Бурятии получила штраф за несоблюдение требований к организации сбора ртутных ламп. Работники собирали опасные отходы с населения и увозили в МУП «Еравинское МОП ЖКХ».

По данным прокуратуры, администрация не имела специальные паспорта на отходы I класса опасности, не определила ответственных за сбор ламп, не наняла специалиста с допуском на право работы с отходами I-IV класса опасности. Работники ЖКХ вывозили лампы со ртутью самостоятельно, в негерметичном контейнере и без маркировок.

Администрация поселения прекратила неформальный сбор и транспортировку ртутьсодержащих ламп с населения после представления прокуратуры.

Напомним, спасатели ликвидировали свалку ртутных ламп в Новосибирске. Более 150 отработанных и разбитых ртутных ламп были брошены рядом с известным гипермаркетом.