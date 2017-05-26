 

Рыбачка поймала 11-килограммового сазана на озере под Новосибирском

 26 мая, 14:02
подходящие темы
Рыбачка поймала 11-килограммового сазана на озере под Новосибирском
Фото с сайта fishingsib.ru

Рыбачка под Новосибирском выловила из озера почти пудового сазана и отпустила обратно — подрастать, узнал корреспондент 26 мая из публикации рыболовного сайта fishingsib.ru.

Посетительница сайта опубликовала свою фотографию с уловом в руках — ей посчастливилось поймать крупного сазана весом 11,2 килограмма.

«Вес 11,2 килограмма. Рыба отпущена подрастать», — прокомментировала Надежда Николаевна. Она уточнила, что поймала сазана с берега.

Напомним, что в мае 2016 года в Новосибирске неизвестные выпустили воду из экспериментального пруда СО РАН, чтобы забрать рыбу, при этом они чуть не затопили половину дачных хозяйств Нижней Ельцовки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Попробовал и понял

 11.07.2016, 10:08 • колонка
Леонид Никитин
чайный эксперт

Пора учить санскрит

 23.05.2016, 15:04 • колонка
Евгения Щербина
научный журналист портала "Чердак"
 23.12.2015, 07:00 • репортаж

Картина словом

Корреспондент Сиб.фм узнал, почему популярен Times New Roman, откуда пошёл стиль шрифтов во «Властелине колец» и как искусство художественного написания текста приводит человека в гармонию с собой и миром.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
присоединяйтесь!
    