Рыбачка поймала 11-килограммового сазана на озере под Новосибирском

Рыбачка под Новосибирском выловила из озера почти пудового сазана и отпустила обратно — подрастать, узнал корреспондент 26 мая из публикации рыболовного сайта fishingsib.ru.

Посетительница сайта опубликовала свою фотографию с уловом в руках — ей посчастливилось поймать крупного сазана весом 11,2 килограмма.

«Вес 11,2 килограмма. Рыба отпущена подрастать», — прокомментировала Надежда Николаевна. Она уточнила, что поймала сазана с берега.

Напомним, что в мае 2016 года в Новосибирске неизвестные выпустили воду из экспериментального пруда СО РАН, чтобы забрать рыбу, при этом они чуть не затопили половину дачных хозяйств Нижней Ельцовки.