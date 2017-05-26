 

Шестилетний мальчик в Кузбассе отправился путешествовать, пока мама спала

 26 мая, 08:25
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Шестилетний мальчик в Кузбассе отправился путешествовать, пока мама спала
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские вернули домой шестилетнего жителя Новокузнецка, который отправился в путешествие по городу, пока мама спала, узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения регионального управления МВД.

25 мая около 16:00 в полицию обратилась кондуктор автобуса, которая нашла ребёнка без сопровождения взрослых. Она передала мальчика приехавшим полицейским и рассказала, что обратила на него внимание, когда он в одиночку решил выйти из автобуса, проехав несколько остановок. До этого ребёнок находился рядом со взрослыми, вместе с которыми вошёл в салон, и женщина считала, что он едет с кем-то из них.

В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних мальчик назвал свои имя и адрес. Также он рассказал, что пока его мама спала с младшим ребёнком, он решил отправиться в путешествие по городу. На тот момент родители уже обратились в полицию за помощью в поиске пропавшего сына.

В отношении матери ребёнка сотрудники полиции составили протокол по признакам административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних»). Она должна будет заплатить штраф — 500 рублей.

Напомним, что в марте 2017 года ребёнок сбежал из детского сада, чтобы попасть в элитную гимназию Новосибирска.

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