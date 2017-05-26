Уроженец Новосибирской области возглавил УФСБ по Красноярскому краю

Генерал-майор Александр Калашников, возглавлявший УФСБ по Республике Коми, указом президента РФ переведён на аналогичную должность в Красноярский край, узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения краевого управления федеральной службы.

На этом посту Калашников сменил генерал-лейтенанта Виталия Трушева, который занимал свою должность с мая 2011 года, а теперь переведён на новое место службы — на какое, не разглашается.

О Калашникове известно, что он родился в городе Татарске Новосибирской области, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах государственной безопасности работает с 1987 года. Прошёл путь от оперуполномоченного КГБ СССР до заместителя руководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ России. С июня 2011 по май 2017 года возглавлял УФСБ по Республике Коми. Награждён ведомственными наградами.

Напомним, что с мая 2014 года Красноярский край возглавил — сначала в статусе врио губернатора, затем в статусе избранного губернатора — уроженец Новосибирска Виктор Толоконский. В выборах в сентябре 2014 года бывший мэр Новосибирска и бывший губернатор Новосибирской области набрал 63 % голосов красноярских избирателей.