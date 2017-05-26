 

Застреливший своего знакомого охотник из Омской области останется на свободе

 26 мая, 17:06
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Застреливший своего знакомого охотник из Омской области останется на свободе
Фото с сайта globallookpress.com

Суд города Тары в Омской области вынес обвинительный приговор по делу о непреднамеренном убийстве на охоте председателя местного районного общества охотников и рыболовов — принявший его за глухаря и выстреливший в него охотник получил год ограничения свободы, узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения региональной прокуратуры.

Убийство было совершено в начале января 2017 года. Житель Седельниковского района Омской области отправился в лес поохотиться на глухарей, вооружившись зарегистрированным карабином «Вепрь-308». Во время охоты он, не убедившись в отсутствии людей, выстрелил по неясно видимой цели в кустах, предположив, что там находится глухарь. В результате был смертельно ранен его 45-летний знакомый, являвшийся председателем общества охотников и рыболовов. От полученного ранения он скончался на месте.

В ходе следствия и судебного разбирательства стрелявший полностью признал свою вину, пояснив, что выстрелил по ошибке. Действия охотника суд квалифицировал по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Помимо наказания в виде года ограничения свободы осуждённому предстоит выплатить 300 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, причинённого супруге убитого.

Напомним, в октябре 2015 года житель Омска застрелил во время охоты главного специалиста отдела охраны, контроля и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов Омской области Александра Ильина, перепутав его с кабаном.

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