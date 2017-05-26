 

Житель Кемерова пошёл под суд из-за желания отомстить бывшей девушке

 26 мая, 14:29
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Житель Кемерова пошёл под суд из-за желания отомстить бывшей девушке
Фото с сайта globallookpress.com

Суд приговорил жителя Кемерова к шести месяцам лишения свободы за ложное сообщение о бомбе в общежитии, узнал корреспондент Сиб.фм 26 мая из сообщения региональной прокуратуры.

В октябре 2016 года молодой человек пришёл к общежитию, в котором жила его бывшая девушка. Он звонил ей, но она не ответила и дверь не открыла, мужчина уехал домой. После он выпил пива и решил ей отомстить. Мужчина позвонил в полицию со своего мобильного телефона, сообщил, что в общежитии заложена бомба, и лёг спать. Сотрудники полиции выяснили его место жительства и через некоторое время приехали к мужчине.

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Напомним, что в январе 2016 житель Новосибирска получил больше года колонии за ложное сообщение о минировании метро.

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