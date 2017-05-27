 

Минстрой призвал трёх сибирских губернаторов извиниться перед жителями

 27 мая, 14:22
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Минстрой призвал трёх сибирских губернаторов извиниться перед жителями
Фото с сайта globallookpress.com

Министерство строительства РФ назвало 11 российских регионов, которые значительно отстают от плана по темпам реализации программы расселения аварийного жилья, среди аутсайдеров оказались Тува, Забайкальский край и Иркутская область, узнал корреспондент Сиб.фм 27 мая из сообщения «Российской газеты».

Помимо сибирских регионов в списке критикуемых также Пермский и Приморский края, Амурская, Ивановская, Тверская, Саратовская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. Самыми «провальными» среди этих 11 регионов названы Тува, Приморский край, Иркутская и Тверская области.

Главам указанных регионов направлены письма с напоминанием о персональной ответственности за выполнение программы — губернаторы брали на себя обязательства обеспечить расселение семей, проживающих в аварийных домах, в установленные сроки. По сообщению пресс-службы Минстроя, ответственность региональных руководителей будет заключаться в том, что они «должны будут публично извиниться перед жителями аварийных домов, а также предпринять все усилия по ускорению завершению задачи».

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой пролоббировать в Госдуме продление срока федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, на которую у Новосибирска не хватает 4,3 млрд рублей.

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