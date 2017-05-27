Минстрой призвал трёх сибирских губернаторов извиниться перед жителями

Министерство строительства РФ назвало 11 российских регионов, которые значительно отстают от плана по темпам реализации программы расселения аварийного жилья, среди аутсайдеров оказались Тува, Забайкальский край и Иркутская область, узнал корреспондент Сиб.фм 27 мая из сообщения «Российской газеты».

Помимо сибирских регионов в списке критикуемых также Пермский и Приморский края, Амурская, Ивановская, Тверская, Саратовская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. Самыми «провальными» среди этих 11 регионов названы Тува, Приморский край, Иркутская и Тверская области.

Главам указанных регионов направлены письма с напоминанием о персональной ответственности за выполнение программы — губернаторы брали на себя обязательства обеспечить расселение семей, проживающих в аварийных домах, в установленные сроки. По сообщению пресс-службы Минстроя, ответственность региональных руководителей будет заключаться в том, что они «должны будут публично извиниться перед жителями аварийных домов, а также предпринять все усилия по ускорению завершению задачи».

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой пролоббировать в Госдуме продление срока федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, на которую у Новосибирска не хватает 4,3 млрд рублей.