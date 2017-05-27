 

Полицейские нашли пропавших школьниц на даче под Новосибирском

 27 мая, 14:01
подходящие темы
Полицейские нашли пропавших школьниц на даче под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские нашли двух школьниц, пропавших в день последнего звонка, девочки находились на даче у родственников в Болотнинском районе Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 27 мая из сообщения регионального управления МВД.

Две 14-летние школьницы пропали 25 мая — они ушли из дома и не вернулись. Родители обратились за помощью в полицию.

«В ходе поисковых мероприятий пропавшие в Новосибирске несовершеннолетние Полина Микиденко и Вероника Гордейчик найдены сотрудниками полиции в Болотнинском районе. Школьницы находились на даче, принадлежащей родственникам одной из них. С девочками всё в порядке, сейчас они переданы родителям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что 10 апреля пенсионер ушёл за вербой и пропал у ипподрома в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 28 апреля, 13:58 • статья

Большая база счастья

Фонд «Солнечный город» открыл проект «Наставничество. Регионы», подключив к нему Иркутск и Красноярск. В том, как подбирают наставников и что в них ценят дети из детских домов, разобрался корреспондент Сиб.фм.
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
присоединяйтесь!
    