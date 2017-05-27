Полицейские нашли пропавших школьниц на даче под Новосибирском

Полицейские нашли двух школьниц, пропавших в день последнего звонка, девочки находились на даче у родственников в Болотнинском районе Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 27 мая из сообщения регионального управления МВД.

Две 14-летние школьницы пропали 25 мая — они ушли из дома и не вернулись. Родители обратились за помощью в полицию.

«В ходе поисковых мероприятий пропавшие в Новосибирске несовершеннолетние Полина Микиденко и Вероника Гордейчик найдены сотрудниками полиции в Болотнинском районе. Школьницы находились на даче, принадлежащей родственникам одной из них. С девочками всё в порядке, сейчас они переданы родителям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что 10 апреля пенсионер ушёл за вербой и пропал у ипподрома в Новосибирске.