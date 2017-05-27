 

Красноярская полиция задержала мародёров на месте сгоревших домов

 27 мая, 13:27
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Красноярская полиция задержала мародёров на месте сгоревших домов
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские в Красноярском крае задержали двух сборщиков металлолома, которые подозреваются в мародёрстве на месте сгоревшего жилья в городе Канске, узнал корреспондент Сиб.фм 27 мая из сообщения регионального ГУ МВД.

24 мая массовые пожары произошли сразу в четырёх населённых пунктах Красноярского края, в том числе и в Канске. Огнём было уничтожено более 130 жилых домов, без крова остались 533 человека.

Через двое суток после пожаров в дежурную часть Канска от местного жителя поступила информация о том, что неизвестные лица собирают металлические изделия на подворьях сгоревших частных домов. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся вывезти собранный металл на автомобиле.

Оба задержанных — в возрасте 24 и 34 лет — ранее судимы. Сотрудники полиции изъяли у них похищенное, установили владелицу этого имущества. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос о поощрении гражданина, сообщившего в полицию о похитителях.

Напомним, 25 мая в Красноярский край для координации работ по ликвидации последствий массовых пожаров и помощи погорельцам экстренно прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.

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