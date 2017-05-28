Горная компания в Хакасии незаконно добыла золота и серебра на 105 млн рублей

Директор горнодобывающей компании «Аврора» обвиняется следственными органами Хакасии в том, что возглавляемое им предприятие по его указанию незаконно добыло более 48 килограммов золота и 2,5 килограмма серебра, ущерб государству составил более 105 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 28 мая из сообщения прокуратуры республики.

Возглавляет добывающее предприятие 56-летний житель города Бердска Новосибирской области. По данным следствия, в мае 2015 года он, в нарушение законодательства о недропользовании и охране окружающей среды, незаконно распорядился начать добычу драгоценных металлов в долине реки Каролиновки Усть-Абаканского района. Работы по извлечению золота и серебра длились до сентября 2015 года.

Кроме того, в результате самовольной разработки недр произошло загрязнение реки химическими веществами. Следствие оценивает причинённый природе вред в 1,2 млн рублей.

Директору компании предъявлено обвинение по статьям части 2 статьи 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов , повлёкшее загрязнение окружающей среды» и по статье 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации горнодобывающих предприятий, повлёкшее причинение значительного ущерба». Максимальное наказание, которое может грозить мужчине — пять лет лишения свободы.

Прокуратурой уже направлен гражданский иск о возмещении вреда предприятием и его директором на сумму более 106 млн руб. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд.

Напомним, в ноябре 2016 года в Хакасии было возбуждено уголовное дело в отношении директора угольного разреза «Майрыхский»: по данным следствия, предприятие разрабатывало угольную жилу вопреки экологической экспертизе, что повлекло ущерб природе размером более 154 млн рублей. В зону разработки недр попали два высыхающих степных озера, Турпанье и Кошарное, а также места гнездования краснокнижных птиц.