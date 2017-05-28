Скорая помощь увезла женщину после падения с карусели в Новосибирске

Женщина упала с карусели в ПКиО им. Кирова в Новосибирске, когда попыталась сойти с аттракциона до его остановки, рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 мая сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

Несчастный случай произошёл 27 мая вечером в ПКиО им. Кирова. По информации полиции, 44-летняя женщина попыталась сойти до остановки карусели. Она нарушила правила безопасности, отстегнула ремень и встала с места. В результате потеряла равновесие и упала.

«На место происшествия выехал наряд полиции из Ленинской районного отдела и скорая помощь. Бригада скорой помощи увезла женщину в больницу. Тяжёлых травм пострадавшая не получила, поскольку врачи не настаивали на госпитализации и отпустили её. Медицинское освидетельствование женщины не проводилось», — рассказал собеседник корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, что в апреле 2015 года двухлетний ребёнок получил травмы при падении карусели в новосибирском парке «Берёзовая роща».