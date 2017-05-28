 

Трое мужчин погибли в кювете под Омском

 28 мая, 16:21
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Трое мужчин погибли в кювете под Омском
Фото с сайта globallookpress.com

Водитель автомобиля не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2104» и съехал в кювет на трассе в Омской области, три его пассажира погибли на месте, узнал корреспондент Сиб.фм 28 мая из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Авария произошла в ночью 28 мая на автодороге Называевск — Черемновка в Омской области. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и экстренные службы.

По предварительной информации полиции, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104», без прав и в состоянии опьянения двигался со стороны Называевска. На 19-м километра автодороги он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП трое мужчин, ехавших в качестве пассажиров, скончались до приезда бригады скорой помощи. Полиция проводит проверку чтобы окончательно установить обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, что в апреле 2017 года автоинспекторы назвали места ДТП с плохими дорогами в Новосибирске.

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