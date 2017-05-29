Депутат Госдумы призвал коллег собрать деньги для погорельцев Красноярского края

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, представляющий в парламенте Красноярский край, призвал коллег-депутатов собрать деньги для помощи погорельцам региона после массовых пожаров, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 мая сам парламентарий.

По последним данным МЧС, 24 мая в пяти населённых пунктах Красноярского края пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек. Три человека погибли в огне. Для семей, оставшихся без крова, развёрнуты пункты временного размещения, где поселились 74 погорельца, остальные предпочли жить у родственников. Потерявшим жильё выплачена единовременная матпомощь в размере от 10 до 12 тысяч рублей, готовятся выплаты для возмещения утраченного имущества, организован благотворительный сбор одежды, бытовой техники и бытовых принадлежностей.

«Я обратился к коллегам по Госдуме посильно помочь пострадавшим и сам уже перечислил деньги. Речь не идёт о принудительном участии, но многие уже охотно откликнулись и перевели — кто 5, кто 15 тысяч рублей. На прошедших выходных я сам побывал на месте пожаров, люди лишились всего и им нужна поддержка. Знаю, что эта ситуация на контроле у президента, но отдельно будем ходатайствовать о выделении средств из Резервного фонда на приобретение жилья для погорельцев», — рассказал парламентарий.

Стоит отметить, что глава Хакасии Виктор Зимин также не остался в стороне от проблем жителей соседнего региона и перечислил красноярским погорельцам свой дневной заработок (точная сумма не разглашается), призвав своих подчинённых сделать так же.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда тысячи людей оказались в беде. Тем более, что наши соседи-красноярцы одни из первых протянули нам руку помощи, когда такая же беда постигла нас в 2015 году», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Хакасии.

Напомним, ранее полицейские в Красноярском крае задержали двух сборщиков металлолома, которые подозреваются в мародёрстве на месте сгоревшего жилья в городе Канске.