Федеральную трассу в Новосибирской области перекрыли из-за горящей фуры

Фура с лакокрасочной продукцией загорелась на федеральной трассе в Мошковском районе Новосибирской области, огонь перекинулся на придорожное кафе и припаркованные рядом автомобили, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения регионального управления МЧС.

По предварительным данным, грузовой автомобиль с лакокрасочной продукцией загорелся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Огонь перекинулся на придорожное кафе и припаркованные рядом автомобили. По данным МЧС, развитию пожара способствовал розлив лакокрасочной продукции, которая стекла по склону к придорожному кафе.

«На месте продолжается проливка и разбор конструкций. Трасса освобождена от большегруза, в район ЧП следует грейдер для ликвидации последствий розлива, после чего движение автотранспорта будет возобновлено. На данный момент объездная дорога временно проходит через деревню Балта», — сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар потушили в течение получаса. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Погибших нет, но водителю фуры потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что в июле 2013 года две пассажирки автобуса пострадали при пожаре после столкновения с фурой в Новосибирске.