 

Катер с пассажирами перевернулся у набережной в Новосибирске

 29 мая, 11:16
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Катер с пассажирами перевернулся у набережной в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Катер с пассажирами перевернулся рядом с набережной реки Оби в Новосибирске, рассказал корреспонденту Сиб.фм 29 мая начальник муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

Катер с пассажирами перевернулся на набережной реки Оби в Новосибирске. По версии спасателей, возможно водитель не справился с управлением.

«Предположительно рулевой, который управлял плавательным средством, не справился с управлением и перевернулся на воде», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин.

До прибытия экипажа МАСС всех пострадавших поднял на борт рядом находившийся катер и доставил на берег. Перевернувшееся водное судно утонуло. Группа в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск» сообщает, что на катере были две пассажирки.

Напомним, что в июне 2015 года новосибирские спасатели вытащили на берег трёх купальщиков, унесённых ветром в Обское море.

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