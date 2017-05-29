Катер с пассажирами перевернулся у набережной в Новосибирске

Катер с пассажирами перевернулся рядом с набережной реки Оби в Новосибирске, рассказал корреспонденту Сиб.фм 29 мая начальник муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

Катер с пассажирами перевернулся на набережной реки Оби в Новосибирске. По версии спасателей, возможно водитель не справился с управлением.

«Предположительно рулевой, который управлял плавательным средством, не справился с управлением и перевернулся на воде», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин.

До прибытия экипажа МАСС всех пострадавших поднял на борт рядом находившийся катер и доставил на берег. Перевернувшееся водное судно утонуло. Группа в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск» сообщает, что на катере были две пассажирки.

Напомним, что в июне 2015 года новосибирские спасатели вытащили на берег трёх купальщиков, унесённых ветром в Обское море.