Красноярский СК начал расследование гибели второго младенца за весну

В Красноярском крае следователи объявили о закрытии дела об отравлении ребёнка собственной матерью и начали проверку по факту гибели второго младенца, узнал 29 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следственного комитета.

Двухмесячная дочь жительницы села Богучаны заболела ещё в марте. Женщина не стала обращаться к врачу, а решила лечить ребёнка самостоятельно. Она дала девочке «Нурофен для детей», проигнорировав инструкцию к препарату, в которой написано, что он предназначен для детей старше трёх месяцев. Причиной смерти ребёнка стало острое отравление, гласит судебно-медицинская экспертиза.

31-летняя обвиняемая признала, что взялась лечить ребёнка, не обладая медицинскими знаниями. В настоящее время уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») с утверждённым обвинительным заключением направлено в Богучанский районный суд, сообщает ведомство.

Вторая смерть младенца произошла в Берёзовском районе Красноярского края. Тело ребёнка с ссадинами, предположительно нанесёнными уже посмертно, обнаружил в воскресенье, 28 мая, работник на ленте мусоросортировочного завода. 29 мая следственный комитет начал проверку по факту гибели младенца. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в апреле в Иркутской области четырёхмесячный ребёнок умер из-за того, что молодая мама напоила его смесью водки и воды из детской бутылочки.