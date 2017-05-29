Кузбасская школа выплатит 100 тысяч рублей ученице за перелом позвоночника

Суд в городе Калтан Кемеровской области взыскал со школы компенсацию 100 тысяч рублей морального вреда в пользу ученицы, которая подскользнулась на лестнице и получила перелом позвоночника, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения региональной прокуратуры.

По данным следствия, 15-летняя школьница в декабре 2016 года подскользнулась на лестнице перед началом занятий и получила закрытый неосложнённый перелом тела позвонка. Девочку госпитализировали и в результате она пропустила занятия в общеобразовательной и музыкальной школах, а также праздники и концерты, связанные с новогодними праздниками и каникулами. Родители отметили, что дочери причинена психологическая травма: она лишена возможности обучаться вместе со сверстниками.

Прокуратура провела проверку в школе и нашла нарушения «в части создания безопасных условий обучения и воспитания учащихся, присмотра и ухода за ними, а также нарушения при расследовании несчастного случая». Директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор помог отцу-пенсионеру девочки обратиться в суд с заявлением о компенсации.

«Калтанский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал со школы компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в апреле 2017 года семья подростка в Омской области отсудила 450 тысяч рублей за перелом на футболе.