Пожар в томской колонии помогали тушить заключённые

Возгорание в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Томской области тушили 34 сотрудника пожарной охраны и 12 единиц техники, а также заключённые, сообщила 29 мая корреспонденту Сиб.фм представитель пресс-службы колонии Элла Дудомиченко.

В 29 мая в 12:24 по местному времени загорелась крыша кирпичного здания, в котором расположены школа и баня для заключённых ИК-4 УФСИН России по Томской области. Все осуждённые и сотрудники колонии были своевременно эвакуированы, пострадавших нет, сбежавших тоже — на время пожара был введён усиленный вариант несения службы. По данным МЧС России по Томской области, на тушение пожара были брошены 37 человек и 12 единиц техники.

Пожар стал причиной ограничения движения транспорта по улице Нахимова на участке от улицы Лыткина до Вершинина, также закрыт проезд с Нахимова на улицу Вершинина, стало известно из сообщения «РИА Томск».

В 14:10 возгорание на режимном объекте удалось ликвидировать совместными усилиями сотрудников пожарной охраны и заключённых. Площадь пожара составила порядка 1 000 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются, проводится служебная проверка. Колония продолжила работу в обычном режиме.

Напомним, в апреле тысячи людей собрались посмотреть на горящий рынок в Красноярском крае.