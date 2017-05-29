Прокуратура запретила прыжки с парашютом в Омске

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателей, которые использовали для десантирования людей парашюты с истёкшим сроком эксплуатации, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской прокуратуры 29 мая.

Омская транспортная прокуратура направила в Таврический районный суд Омской области уголовное дело в отношении предпринимателей, которые обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Экс-инструктор ДОСААФ и старший авиационный начальник посадочной площадки «Камышино» оказывали услуги по десантированию парашютистов. Клиентов они находили через группу в соцсети «ВКонтакте». Один прыжок с парашютом стоил 2 500 рублей.

13 декабря 2016 года предприниматели организовали и провели два вылета самолёта Ан-2 с посадочной площадки «Камышино». Две группы по 12 и 14 человек совершили прыжки с парашютом.

«О проведении полётов, вопреки требованиям закона, фигуранты по делу не уведомили органы Единой системы организации воздушного движения, — отметили в пресс-службе. — Вылет Ан-2 осуществлялся с неполным экипажем; на судне отсутствовала необходимая полётная документация; были превышены нормы пассажировместимости; воздушное судно не имело действующего сертификата лётной годности; на используемые для десантирования парашюты истёк допустимый срок эксплуатации, в них были внесены недопустимые конструктивные изменения. Наряду с этим имели место иные многочисленные грубые нарушения требований безопасности».

Напомним, в октябре 2016 года после массового полёта людей с инвалидностью на параплане Западно-сибирская транспортная прокуратура решила создать прецедент, чтобы штрафовать парапланеристов.