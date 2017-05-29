Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, рассказала корреспонденту Сиб.фм 29 мая мать девочки Юлия Залесова.

23 февраля 2017 года вступил в законную силу приговор в отношении несовершеннолетнего убийцы (имя не указывается в соответствии с российским законодательством — прим. Сиб.фм) 16-летней Карины Залесовой. Суд признал его виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Суд обязал родителей осуждённого Игоря и Наталью Коньковых выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рублей. Изначально Залесовы заявляли гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 10 млн рублей, взыскании морального ущерба 56 130 рублей (расходы на похороны — прим. Сиб.фм) и понесённых убытков на оказание юридической помощи адвоката размером 100 тысяч рублей.



Тайны следствия в деле об убийстве Карины Залесовой

Было арестовано имущество Игоря Конькова, среди которого гражданское оружие: карабины «Тигр», «Вепрь», Sako и Zoli Cronos, ружья Benelli Combo и ИЖ-81Ф; автомобиль Volkswagen Touareg, прицеп СКИФ, мотолодки Stingray-350 и Yamaran-400, а также оформленный на Наталью Конькову грузовой автомобиль МАЗ и земельный участок площадью 5,5 тысячи квадратных метров на улице Станционной, 30.

Юлия Залесова сообщила корреспонденту Сиб.фм, что Коньков вывез часть арестованного имущества в Кемеровскую область, а судебные приставы бездействуют. По её словам, пристав-исполнитель отдела по работе с обращениями граждан ФССП НСО Юлия Зульфалиева заявила, что потерпевшие не получат компенсацию.

«Зульфалиева нам ответила: „Игорь Коньков всё арестованное имущество вывез в Кемеровскую область и вряд ли его получится обнаружить. Шансов получить компенсацию у вас нет“, — рассказала Юлия Залесова.

— Когда я её спросила, как Коньков смог вывезти оружие и машину, ведь на них наложен арест, она ответила: „Всё отдали ему на ответственное хранение, и какие могут быть ко мне у вас претензии? Вам всё мало? Вы и так посадили его (убийцу девочки — прим. Сиб.фм) на девять лет. Ещё чего-то хотите?“ Приставы так себя ведут, будто смеются над нами. Не нужны нам эти деньги. Мы хотим, чтобы родители убийцы тоже понесли наказание».

Залесовы написали в ФССП заявление на предоставление права ознакомиться с исполнительным производством, чтобы узнать, какую работу проводят приставы и проводят ли они её вообще.

Митинг в Новосибирске за справедливое расследование убийства Карины Залесовой

«Его (Игоря Конькова — прим. Сиб.фм) можно привлечь к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения. У приставов есть для этого специальный отдел дознания, — прокомментировал ситуацию правозащитник, координатор фонда „Русь сидящая“ Алексей Федяров. — Родителям следует обратиться к главному судебному приставу региона с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ответчика в связи со злостным неисполнением судебного решения, что выразилось, в частности, в том, что он укрыл от торгов арестованное имущество».

Корреспондент Сиб.фм отправил запрос руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Виталию Эрлеру с просьбой разобраться в ситуации и принять меры.

Напомним, 28 августа 2015 года в доме новосибирского бизнесмена Игоря Конькова было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой, которой было нанесено не менее 25 ножевых ранений. В убийстве был обвинён 16-летний сын бизнесмена, бывший друг девочки. 31 октября 2016 года его приговорили к девяти годам лишения свободы по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»). 13 февраля 2017 года Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайства обеих сторон о смягчении и ужесточении наказания и оставил приговор без изменений.