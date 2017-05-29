Сибирские учёные нашли связь между оползнями и парниковым эффектом

Красноярские учёные из Института леса имени В. Н. Сукачёва в ходе исследования активности экосистем вечной мерзлоты установили, что между парниковым эффектом и оползнями в северных районах есть прямая взаимосвязь, узнал 29 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири».

Интерес исследователей прикован к сходам грунта на склонах рек в зоне вечной мерзлоты в Сибири. По утверждению старшего научного сотрудника Института леса имени В. Н. Сукачёва ФИЦ Красноярского научного центра СО РАН Светланы Евграфовой, на месте свежего обвала зафиксировано интенсивное выделение в атмосферу углекислого газа. Это связано с тем, что на оголённой земле начинают размножаться микроорганизмы, питающиеся органикой. И если раньше этот участок поглощал углекислый газ и выделял кислород за счёт растительного слоя, то после оползня всё происходит наоборот.

«По прогнозам, глобальное потепление и изменение режима влажности приведут к повышению количества подобных событий в зоне вечной мерзлоты. Включается то, что учёные называют механизмом положительной обратной связи. Глобальное потепление связано с концентрацией в атмосфере парниковых газов, углекислый входит в их число. С ростом температур и изменением режима влажности количество оползней вырастет. Нарушенные участки мерзлоты становятся источником выбросов углекислого газа, что способствует дальнейшему росту температур. Не самый благоприятный сценарий для экосистем нашего Севера», — объясняет Светлана Евграфова.

Исследование проходило в рамках мегагранта Правительства Российской Федерации, группа учёных установила наблюдение за активностью почвенных и микробных экосистем вечной мерзлоты. Конечная цель исследования, сообщает «Наука в Сибири», оценить всё разнообразие микробных процессов, протекающих в почвах крайнего Севера, и их вклад в баланс углерода и поддержание климата на планете.

Напомним, в феврале учёные объяснили появление газового факела на льду Байкала.