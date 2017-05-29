 

Собака с пулей в голове ищет дом в Новосибирске

 29 мая, 18:55
подходящие темы
Собака с пулей в голове ищет дом в Новосибирске
фото Инги Лебедевой для Сиб.фм

К новосибирским зоозащитникам обратились жители дома по улице Тургенева, они сообщили о скулящей в подвале собаке с нарушенной координацией движений, компьютерная томография показала, что в голове животного застряла свинцовая пуля, сообщила 29 мая корреспонденту Сиб.фм волонтёр Инга Лебедева.

Куратор Фили — так назвали бездомного пса — Инга Лебедева, рассказала, что четвероного пациента осмотрели в ветеринарной клинике «Бэст» и заключили, что жизни собаке ничто не угрожает. По всей видимости, пуля попала в голову через барабанный пузырь, сообщили в клинике, потому что повреждений черепа у собаки не обнаружили. Хирургическое вмешательство не требуется, показано медикаментозное лечение.

Помимо пули в голове, из-за которой нарушена координация движений, у возрастного пса повреждён глаз и в плохом состоянии зубы и шерсть. На собаку удалось собрать порядка 13 тысяч рублей, но впереди ещё дорогостоящее лечение и длительная реабилитация.

На данный момент зоозащитники ищут Филе дом, в который могли бы определить его «на доживание».

«Надежда пристроить его есть, но она очень-очень маленькая, потому что даже здоровых собак плохо берут, а старенького и больного пристроить шансы невелики», — поделилась куратор собаки.

У Инги Лебедевой на кураторстве больше 30 животных, однако, это первый в её жизни подопечный с пулевым ранением. «Вообще собак с пулевыми ранениями много в городском приюте, один из недавних случаев — Гоша, которого расстреляли прямо в будке», — рассказала волонтёр.

Напомним, 25 мая стало известно, что новосибирские зоозащитники хотят создать независимую ассоциацию.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Охота на котов

 26 мая, 14:49 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник

Слетать в космос и вернуться

 16 мая, 13:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    