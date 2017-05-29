Собака с пулей в голове ищет дом в Новосибирске

К новосибирским зоозащитникам обратились жители дома по улице Тургенева, они сообщили о скулящей в подвале собаке с нарушенной координацией движений, компьютерная томография показала, что в голове животного застряла свинцовая пуля, сообщила 29 мая корреспонденту Сиб.фм волонтёр Инга Лебедева.

Куратор Фили — так назвали бездомного пса — Инга Лебедева, рассказала, что четвероного пациента осмотрели в ветеринарной клинике «Бэст» и заключили, что жизни собаке ничто не угрожает. По всей видимости, пуля попала в голову через барабанный пузырь, сообщили в клинике, потому что повреждений черепа у собаки не обнаружили. Хирургическое вмешательство не требуется, показано медикаментозное лечение.

Помимо пули в голове, из-за которой нарушена координация движений, у возрастного пса повреждён глаз и в плохом состоянии зубы и шерсть. На собаку удалось собрать порядка 13 тысяч рублей, но впереди ещё дорогостоящее лечение и длительная реабилитация.



На данный момент зоозащитники ищут Филе дом, в который могли бы определить его «на доживание».

«Надежда пристроить его есть, но она очень-очень маленькая, потому что даже здоровых собак плохо берут, а старенького и больного пристроить шансы невелики», — поделилась куратор собаки.

У Инги Лебедевой на кураторстве больше 30 животных, однако, это первый в её жизни подопечный с пулевым ранением. «Вообще собак с пулевыми ранениями много в городском приюте, один из недавних случаев — Гоша, которого расстреляли прямо в будке», — рассказала волонтёр.

Напомним, 25 мая стало известно, что новосибирские зоозащитники хотят создать независимую ассоциацию.