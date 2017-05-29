 

Томские учёные нашли в Хакасии меняющее минеральный состав озеро по сезону

 29 мая, 13:42
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Томские учёные нашли в Хакасии меняющее минеральный состав озеро по сезону
Фото с сайта ТГУ

В Томске учёные и студенты геолого-географического факультета ТГУ исследовали Талое озеро в Хакасии и обнаружили, что оно меняет свой состав в зависимости от времени года, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения пресс-службы университета.

Томские геологи исследовали Талое озеро в Хакасии и обнаружили, что оно меняет свой состав в зависимости от времени года. Кроме того, они нашли в озере небольшое превышение уровня урана, что может свидетельствовать о возможной близости урановых залежей.

«Талое озеро известно давно — это первое место добычи соли в Западной и Центральной Сибири, — рассказал пресс-службе университета директор Аналитического центра геохимии природных систем ГГФ ТГУ Платон Тишин. — В отличие от других солёных озер Хакасии, подстилающие его слои горных пород почти не содержат соли, при этом общий уровень минерализации здесь превышает 100 грамм на литр. Это указывает на то, что источник минерализации этих вод находится глубоко в недрах Земли».

Талое озеро привлекло учёных повышеным содержанием в грунтовых водах энергетического сырья — лития, стронция и других полезных элементов. Однако концентрации веществ в озере недостаточно для промышленной добычи. Но исследователи выяснили, что озеро меняет свой минералогический состав в зависимости от времени года.

«Мы выяснили, что соль Талого озера меняет свой минералогический состав в зависимости от времени года: летом в воде присутствует сульфат — тенардит, а зимой — водный сульфат — мирабилит», — рассказала сотрудник Аналитического центра геохимии природных систем Мария Иванова.

Эти минералы применяются в производстве стекла и соды. Мирабилит известен в медицине как глауберова соль; вероятно, что Талое озеро является единственной в Сибири природной фабрикой по производству этого элемента. Велика вероятность того, что вода солёного озера обладает лечебными свойствами.

Талое озеро приобрело известность в конце XIX века, когда из него начали добывать минеральное сырьё для производства соли. Абаканский солеваренный завод, на котором велась переработка, был одним из поставщиков соли для царского двора. Два временных водоёма Талого озера питаются подземными источниками, вместе с тем их наполненность сильно зависит от количества осадков.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирские геологи стали героями фильма про Арктику.

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