 

Жителей Омска попросили не воровать еду у белок

 29 мая, 08:24
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Жителей Омска попросили не воровать еду у белок
Фото с сайта globallookpress.com

Объявление в омском парке «Зелёный остров» призывает не забирать еду у белок и пугает воришек опасностями, которые таятся в пище животных, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения группы «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

Объявление в парке, расположенном в центре Омска, сфотографировал пользователь Виктор Белов. В нём неизвестный автор призывает посетителей парка не трогать корм в беличьих кормушках, мотивируя просьбу опасностью пищи грызунов.

«Граждане, запускающие руку в беличьи кормушки, должны осознавать, что вместе с семечками и орешками из кормушки они запускают себе в рот личинки блох, а также возбудителей болезней, переносимых грызунами», — говорится в объявлении.

Напомним, что в мае жительница новосибирского Академгородка завела Instagram-аккаунт для своей белки Сони.

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