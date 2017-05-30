 

Центр Новосибирска покроют газоном в День города

 30 мая, 17:42
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Центр Новосибирска покроют газоном в День города
фото с сайта globallookpress.com

В свою 124-ю годовщину Новосибирск преобразится до неузнаваемости: пространство площади Ленина превратится в зелёный «экогород», празднование запланировано на 25 июня, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня города в 2017 году.

Концепцию праздника и план основных мероприятий представил мэру и. о. начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Владимир Державец. Он сообщил, что День города в 2017 году пройдёт под слоганом «Стремиться!», а основная идея празднования звучит так: «Зелёный город. Преображение».

«Год экологии» — ведущая тема 2017 года — найдёт своё отражение в оформлении центральной площадки города. Посреди площади Ленина будет развернут зелёный «экогород». В Первомайском сквере вырастут большие фигуры из экоматериалов. Всего будет представлено порядка 10 артобъектов. Сценическая площадка, на которой пройдёт тожественное открытие в 12:00, будет выполнена в виде газона, сообщил Державец.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выдвинул предложение на время празднования сделать улицу Ленина пешеходной. Прогуляться по проезжей части можно будет от площади Ленина до театра «Красный факел».

Не обойдётся и без праздничного концерта на центральной сцене, который завершится выступлением российской рок-группы «Несчастный случай».

Праздничные мероприятия пройдут не только на городских площадках, но и в крупнейших торговых центрах, таких как «Сан-Сити», «Аура» и «Ройял парк».

Фейерверк в центре завершит программу Дня города в 22:50. Градоначальник озаботился и проблемой оперативного восстановления центральной части города после праздничных мероприятий, наказав начать уборку во время салюта: «Важно не только провести, но и закончить аккуратно. В максимально быстрые сроки восстановить движение. Неделю восстанавливаться — такого похмелья нам не надо!» — распорядился Анатолий Локоть.

Напомним, в 2015 году новосибирские разработчики делали бесплатную карту событий Дня города.

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