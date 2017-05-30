 

Читинский ас попал в суд за «мёртвую петлю» на австралийском «кукурузнике»

 30 мая, 11:37
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Читинский ас попал в суд за «мёртвую петлю» на австралийском «кукурузнике»
Фото c сайта vk.com/id61971889

Прокуратура в Забайкалье оштрафовала автора рекорда 100 витков в плоском штопоре за полёты с просроченным свидетельством пилота — обвиняемый не признал вину, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилот-рекордсмен Леонид Кулеш был признан виновным в небезопасных полётах с пассажирами в Забайкалье. Центральный районный суд Читы приговорил авиатора к штрафу по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», приговор не вступил в законную силу.

Мужчина совершил два развлекательных полёта с пассажирами на собственном самолёте Dragonfly 21 мая 2016 года. По данным прокуратуры, пилот взлетел с аэродрома «Каштак» на высоту около 200 метров и выполнил в воздухе «Мёртвую петлю», или петлю Нестерова. В ведомстве утверждают, что Леонид Кулеш получил за это 5 тысяч рублей.

Гособвинитель подчеркнул, что в день полёта Леонид Кулеш не имел действующего свидетельства пилота и не прошёл официальную подготовку в лётной школе, не получил допуск врачебно-лётной экспертной комиссии, и у него отсутствовал сертификат лётной годности. Леонид Кулеш вину в совершении преступления не признал.

Леонид Кулеш известен как автор рекорда 100 витков в плоском штопоре на самолёте Dragonfly, сообщает сайт «Книги рекордов России». Фанат малой авиации, архитектор и скульптор освещал ход судебного процесса на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ещё 24 июня 2016 года мужчина написал, что оперативники провели следственный эксперимент, воспользовавшись его услугами. По его результатам и было возбуждено уголовное дело.

Сверхлёгкий самолёт Dragonfly умеет летать на очень маленьких скоростях и требует немного пространства, чтобы стартовать и приземляться. По данным сайта компании Moyes, самолёт активно используется для аэробуксировки дельтапланов, проверки и обследования больших территорий с воздуха, и даже выпаса скота. Самолёты производятся австралийской компанией LiteFlite с 1990 года, уже продано более 130 Dragofly в 12 стран, в том числе и в Россию.

Напомним, в октябре 2016 года после массового полёта людей с инвалидностью на параплане Западно-сибирская транспортная прокуратура создала прецендент, чтобы штрафовать парапланеристов.

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