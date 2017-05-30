И. о. вице-мэра Красноярска выпал из окна восьмого этажа

Исполняющий обязанности начальника департамента муниципального имущества и земельных отношений красноярской мэрии Юрий Парыгин выпал из окна своей квартиры в центре Красноярска и погиб, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения телеканала ТВК.

По информации источников канала в правоохранительных органах, трагедия произошла около 21:00 на улице Декабристов. Чиновник проживал на восьмом этаже. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и полиция.

Юрию Парыгину было 58 лет. С 1999 по 2004 годы он работал в Новосибирске на различных должностях — возглавлял межрегиональный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, работал исполнительным директором страховой компании, затем начальником отдела Российского фонда федерального имущества (РФФИ).

С 2004 года Парыгин переехал в Красноярск, где сначала возглавил региональное отделение РФФИ, затем с 2006 по 2011 годы руководил агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года победил на открытом конкурсе на замещение вакансии вице-мэра Красноярска. В начале июня городской совет Красноярска должен был утвердить его в этой должности.

Напомним, в марте в Новосибирске из окна шестого этажа выпала и разбилась насмерть 80-летняя женщина.