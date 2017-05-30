 

Красноярские следователи возбудили дело о 34 сгоревших жилых домах

 30 мая, 17:11
подходящие темы
Красноярские следователи возбудили дело о 34 сгоревших жилых домах
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи завели уголовное дело по факту пожара в Красноярском крае, в результате которого сгорели 34 жилых дома в посёлке Стрелка, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения регионального следственного комитета.

По предварительной версии, 24 мая 2017 года в Красноярском крае загорелся лесной массив, который находится в пяти километрах от посёлка Стрелка. Из-за распространения огня там загорелись частные жилые дома. Пожар уничтожил 34 дома, в которых проживало 199 людей, им причинён особо крупный ущерб, но никто не погиб. Также пострадали несколько производственных предприятий.

Следователи осмотрели место пожара с применением GPS-навигатора и аэрофотосъёмки, изъяли записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить границы возгорания. Также они допросили свидетелей и запросили документы о подготовке посёлка к пожароопасному сезону.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

Напомним, что в мае 2017 года глава МЧС экстренно прибыл в пострадавший от пожаров Красноярский край.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Когда ветер сдует пепел

 28 марта, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 25.11.2015, 07:30 • репортаж

Колыбель, цивилизация

Сбор помощи пострадавшим в Хакасии от апрельских пожаров гидроэнергетики начали сразу: более 15 млн рублей от «Русгидро» решили вложить в строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Как воплощается проект в сёлах, посмотрел корреспондент Сиб.фм.
 18.09.2015, 13:49 • репортаж

Уборочная компания

Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала», чтобы увидеть, как совместная очистка берегов улучшает экологию и меняет массовое сознание.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
присоединяйтесь!
    