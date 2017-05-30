Красноярские следователи возбудили дело о 34 сгоревших жилых домах

Следователи завели уголовное дело по факту пожара в Красноярском крае, в результате которого сгорели 34 жилых дома в посёлке Стрелка, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения регионального следственного комитета.

По предварительной версии, 24 мая 2017 года в Красноярском крае загорелся лесной массив, который находится в пяти километрах от посёлка Стрелка. Из-за распространения огня там загорелись частные жилые дома. Пожар уничтожил 34 дома, в которых проживало 199 людей, им причинён особо крупный ущерб, но никто не погиб. Также пострадали несколько производственных предприятий.

Следователи осмотрели место пожара с применением GPS-навигатора и аэрофотосъёмки, изъяли записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить границы возгорания. Также они допросили свидетелей и запросили документы о подготовке посёлка к пожароопасному сезону.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

Напомним, что в мае 2017 года глава МЧС экстренно прибыл в пострадавший от пожаров Красноярский край.