 

Красноярские учёные создали анализатор уровня троллинга в соцсетях

 30 мая, 14:07
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские учёные создали анализатор уровня троллинга в соцсетях
Фото с сайта domohozyajki.ru

Красноярские лингвисты разработали технологию анализа эмоциональности текста в интернете — следующая разработка будет определять уровень манипуляции в сообщениях, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Красноярские филологи разработали технологию для распознавания эмоциональности текста. Автоматическая система анализа текстов на основании ключевых слов была создана программистами Сибирского федерального университета.

Программа не только разделяет тексты на позитивные и негативные, но оценивает силу эмоционального переживания автора текста. Лингвистические модели и ключевые маркеры были созданы на основе выборки текстов, отражающих страх, гнев, отвращение, радость, удивление и другие базовые эмоции.

«Ранжированный классификатор очень востребован для анализа сообщений, постов в социальных сетях. Заказчиками могут выступать промышленные компании, маркетинговые структуры, политические партии», — уверена завкафедрой романских языков и прикладной лингвистики СФУ Анастасия Колмогорова.

Вторая прикладная разработка СФУ будет оценивать тексты по уровню манипулятивного воздействия. Алгоритм лингвистов позволит компьютеру выявлять признаки скрытых манипуляций и призывы к противоправным действиям. Разработчики утверждают, что эта программа сможет проводить необходимую независимую лингвистическую экспертизу текста.

Напомним, эксперты по вопросам религии не нашли в «Тангейзере» евангельского образа Иисуса Христа в 2015 году. Преподаватель МГУ, кандидат философских наук, доцент Владимир Винокуров и российский историк религии, доцент центра изучения религий РГГУ, кандидат исторических наук Борис Фаликов проанализировали текст и видео постановки оперы, а затем представили результаты экспертизы в суде.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 мая, 12:56 • статья

Пять причин приехать на «Стрелку» этим летом

Если кто собирается летом в Москву не просто потусоваться, а повысить свой культурный и образовательный уровень — велкам в Институт «Стрелка». Мы рассказываем о самых интересных событиях публичной программы: лекциях, конференции, кинофестивале.
 25 мая, 11:42 • статья

Будущее уже наступило, а человек живёт в прошлом и прошлым

Сиб.фм публикует основные тезисы спикеров ежегодной конференции TEDxNovosibirsk, темой 2017 года был рассмотренный с разных сторон «Человек будущего».

Из Сибири с насмешкой

 24 мая, 11:51 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Если одесские юмористы схлестнутся с сибирскими писателями, кто кого перевеселит и пересмешит? Юрий Юдин в своей колонке приводит такие неожиданные образцы юмора сибирских прозаиков, что со смеху умереть можно.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
присоединяйтесь!
    