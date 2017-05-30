Красноярские учёные создали анализатор уровня троллинга в соцсетях

Красноярские лингвисты разработали технологию анализа эмоциональности текста в интернете — следующая разработка будет определять уровень манипуляции в сообщениях, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Красноярские филологи разработали технологию для распознавания эмоциональности текста. Автоматическая система анализа текстов на основании ключевых слов была создана программистами Сибирского федерального университета.

Программа не только разделяет тексты на позитивные и негативные, но оценивает силу эмоционального переживания автора текста. Лингвистические модели и ключевые маркеры были созданы на основе выборки текстов, отражающих страх, гнев, отвращение, радость, удивление и другие базовые эмоции.

«Ранжированный классификатор очень востребован для анализа сообщений, постов в социальных сетях. Заказчиками могут выступать промышленные компании, маркетинговые структуры, политические партии», — уверена завкафедрой романских языков и прикладной лингвистики СФУ Анастасия Колмогорова.

Вторая прикладная разработка СФУ будет оценивать тексты по уровню манипулятивного воздействия. Алгоритм лингвистов позволит компьютеру выявлять признаки скрытых манипуляций и призывы к противоправным действиям. Разработчики утверждают, что эта программа сможет проводить необходимую независимую лингвистическую экспертизу текста.

Напомним, эксперты по вопросам религии не нашли в «Тангейзере» евангельского образа Иисуса Христа в 2015 году. Преподаватель МГУ, кандидат философских наук, доцент Владимир Винокуров и российский историк религии, доцент центра изучения религий РГГУ, кандидат исторических наук Борис Фаликов проанализировали текст и видео постановки оперы, а затем представили результаты экспертизы в суде.