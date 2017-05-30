Красноярские власти направят 54 тонны керосина кочевым семьям в тундру

Оленеводы и промысловики Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края получат более 54 тонн осветительного керосина на сумму около 8 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая на портале госзакупок.

29 мая администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края опубликовала госзакупку на поставку осветительного керосина КО-25 для нужд жителей посёлков Воронцово, Потапово, Носок, Тухард, Хантайское озеро, Усть-Порт. 54,33 тонны осветительного керосина получат семьи промысловиков и оленеводов.

Заявлена максимальная сумма госзакупки размером 8 114 412 рублей. Госзакупка находится на этапе подачи заявки.

«Осветительный керосин поставляется для кочевого населения, которое живёт в тундре: для оленеводов и промысловиков — по 150 килограммов на семью. Этого керосина должно хватить на год, — пояснил корреспонденту Сиб.фм начальник Управления муниципального заказа и потребительского рынка администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района Алексей Ливанов. — Мы получаем от семей заявки, кому требуется керосин, и организовываем проведение закупки. Ежегодно в мае-июне мы размещаем эту госзакупку. В зависимости от способа доставки, керосин поставляется на место, начиная с конца июня и заканчивая началом декабря — либо по рекам Енисею и Хатанге, либо по суше при помощи снегоходов».

По словам Ливанова, в Долгано-Ненецком районе насчитывается 120 семей промысловиков, которые ловят рыбу и охотятся на оленей, и 464 семьи оленеводов. Они относятся к коренным малочисленным народам Севера — ненцам, эвенкам, энцам, долганам. Керосин семьи используют в бытовых нагревательных и осветительных приборах.

«Промысловикам только с этого года начнут давать керосин, — отметил Ливанов. — Раньше его поставляли только в населённые пункты и оленеводческие посёлки. Теперь будут почти во все посёлки поставлять, потому что было внесено изменение в краевое постановление».

Напомним, в октябре 2016 года правительство Иркутской области пообещало выделить 3,5 млн рублей коренным и малочисленным народам на развитие традиционных промыслов.