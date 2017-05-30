 

Красноярские власти направят 54 тонны керосина кочевым семьям в тундру

 30 мая, 14:51
подходящие темы
Красноярские власти направят 54 тонны керосина кочевым семьям в тундру
Фото Олега Чегодаева

Оленеводы и промысловики Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края получат более 54 тонн осветительного керосина на сумму около 8 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая на портале госзакупок.

29 мая администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края опубликовала госзакупку на поставку осветительного керосина КО-25 для нужд жителей посёлков Воронцово, Потапово, Носок, Тухард, Хантайское озеро, Усть-Порт. 54,33 тонны осветительного керосина получат семьи промысловиков и оленеводов.

Заявлена максимальная сумма госзакупки размером 8 114 412 рублей. Госзакупка находится на этапе подачи заявки.

«Осветительный керосин поставляется для кочевого населения, которое живёт в тундре: для оленеводов и промысловиков — по 150 килограммов на семью. Этого керосина должно хватить на год, — пояснил корреспонденту Сиб.фм начальник Управления муниципального заказа и потребительского рынка администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района Алексей Ливанов. — Мы получаем от семей заявки, кому требуется керосин, и организовываем проведение закупки. Ежегодно в мае-июне мы размещаем эту госзакупку. В зависимости от способа доставки, керосин поставляется на место, начиная с конца июня и заканчивая началом декабря — либо по рекам Енисею и Хатанге, либо по суше при помощи снегоходов».

По словам Ливанова, в Долгано-Ненецком районе насчитывается 120 семей промысловиков, которые ловят рыбу и охотятся на оленей, и 464 семьи оленеводов. Они относятся к коренным малочисленным народам Севера — ненцам, эвенкам, энцам, долганам. Керосин семьи используют в бытовых нагревательных и осветительных приборах.

«Промысловикам только с этого года начнут давать керосин, — отметил Ливанов. — Раньше его поставляли только в населённые пункты и оленеводческие посёлки. Теперь будут почти во все посёлки поставлять, потому что было внесено изменение в краевое постановление».

Напомним, в октябре 2016 года правительство Иркутской области пообещало выделить 3,5 млн рублей коренным и малочисленным народам на развитие традиционных промыслов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 мая, 09:25 • репортаж

Город недополучил

К чему в Новосибирске привело решение 2014 года о перераспределении отчислений по налогу на доходы физических лиц и как вернуть деньги городу.

Из Сибири с насмешкой

 24 мая, 11:51 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
Если одесские юмористы схлестнутся с сибирскими писателями, кто кого перевеселит и пересмешит? Юрий Юдин в своей колонке приводит такие неожиданные образцы юмора сибирских прозаиков, что со смеху умереть можно.
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
присоединяйтесь!
    