 

Новосибирская прокуратура проверила заявление ФБК о подлоге вице-губернатора Петухова

 30 мая, 11:50
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Новосибирская прокуратура проверила заявление ФБК о подлоге вице-губернатора Петухова
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Новосибирской области проверила и опровергла информацию юриста ФБК о служебном подлоге первого вице-губернатора Новосибирска Юрия Петухова, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

В начале мая юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади отправил в новосибирский следственный комитет письмо с информацией о совершении служебного подлога в сведениях о доходах первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

В письме сообщалось, что в апреле 2017 года на сайт новосибирского избиркома была загружена обновлённая информация о доходах Петухова за 2014 год с целью скрыть неполноту предоставленных ранее сведений.

Вячеслав Гимади просил возбудить уголовное дело по факту служебного подлога в отношении Юрия Петухова и его подчинённой Марины Шандро.

Следственный комитет не усмотрел в обращении Гимади сообщения о преступлении и передал это дело в прокуратуру. Прокуратура Новосибирской области в свою очередь проверила данную информацию и вынесла заключение о её недостоверности.

«Как показала проверка, на основании договора коммерческого найма Юрию Петухову в 2014 году действительно была предоставлена в срочное возмездное владение и пользование квартира. Эти сведения на отчётную дату (31 декабря 2014 года) были отражены им в справке о доходах за 2014 год», — заключили эксперты ведомства.

«Прокуроры ничего не нашли у Петухова, так как проверяли подменённые сведения, не дав оценки подлогу», — прокомментировал Гимади заключение прокуратуры в своём микроблоге в соцсети Twitter.

Напомним, в конце мая Гимади выдвинул второе обвинение в подлоге против первого вице-губернатора Новосибирской области.

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