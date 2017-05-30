Новосибирская веб-студия за месяц обучит профессии дизайнера

Новосибирская веб-студия «Информационные решения Сибири» (ИРС) объявляет набор на месячные курсы обучения профессии дизайнера и работе в популярных программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения компании.

Слушатели курса, освоив полную программу обучения, получат востребованную на современном рынке труда профессию со средней зарплатой от 40 тысяч рублей. Обучение проводят практикующие сотрудники интернет-студии ИРС, ежедневно создающие сайты для заказчиков. Программа рассчитана как на студентов, которые хотят получить актуальную специальность и начать самостоятельно зарабатывать, так и на уже работающих специалистов из различных сфер, которые мечтают сменить профессию или получить необходимые дополнительные знания.

Курс стартует 11 июня, оставить свою заявку можно на сайте ИРС. Тех, кому было бы интересно получить новые навыки, компания приглашает побывать на пробном бесплатном занятии, которое состоится 1 июня в 19:30 в центре «Рост» по адресу улица Крылова, 29. Продолжительность занятия — 1,5 часа. На этом уроке будет разыгран сертификат на бесплатное обучение профессии дизайнера.