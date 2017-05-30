Новосибирские школьники попросили сборную России по футболу о достойной игре

Школьники Новосибирска записали видеообращение, в котором призвали сборную России по футболу «достойно выступить на родной земле» и «показать футбол, который воодушевит болельщиков» на чемпионате мира в 2018 году, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая на канале YouTube Управления физической культуры и спорта (УФКиС) мэрии Новосибирска.

30 мая УФКиС мэрии Новосибирска опубликовало на YouTube видеообращение учеников третьих и четвёртых классов лицея № 12, которые в рамках турнира «Кожаный мяч» в составе школьной команды по футболу одержали победу на соревнованиях Центрального округа в младшей возрастной группе.

На видео школьники обратились к сборной России по футболу. Дети попросили участников сборной «достойно выступить на родной земле» и «показать футбол, который воодушевит болельщиков» на чемпионате мира в 2018 году.

Юные футболисты отметили, что «представлять Россию на мировом чемпионате — это очень большая ответственность», а за игрой будет следить вся страна. По словам школьников, если российская сборная продемонстрирует волю к победе, то это вдохновит школьные команды на новые достижения.

Видеообращение было записано в преддверии городского этапа Всероссийских юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч». 30 мая в ходе жеребьёвки определились финалисты. Финальные матчи пройдут сo 2 по 4 июня на стадионе «Заря» в Новосибирске.

Напомним, в ноябре 2015 года сборная Новосибирской епархии по футболу выиграла первый Кубок имени святого князя Александра Невского.