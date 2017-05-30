 

Новосибирский бизнесмен выплатил 27 млн рублей и освободился от уголовного преследования

 30 мая, 17:15
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Новосибирский бизнесмен выплатил 27 млн рублей и освободился от уголовного преследования
Фото с сайта globallookpress.com

Свыше 27 миллионов рублей долга выплатил директор новосибирской компании «Инновационные строительные технологии», подозреваемый в уклонении от налогов, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Следователи подозревали директора строительной компании в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. По версии следствия, при подаче в январе 2013 года — декабре 2015 года налоговых деклараций, 38-летний подозреваемый с целью уменьшения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты обязательных платежей сообщил заведомо ложные сведения о расходах, необоснованно завышая указанный показатель хозяйственной деятельности.

В ходе расследования обвиняемый полностью погасил свой долг перед государством. Общая сумма долга предпринимателя составила 22,88 млн рублей, однако ему пришлось выплатить порядка 27 млн рублей с учётом всех пеней и штрафов.

Возмещение ущерба стало поводом для прекращения уголовного преследования новосибирского предпринимателя на основании части 1 статьи 76.1 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим»).

Напомним, в начале апреля стало известно, что директор ещё одной новосибирской фирмы должен предстать перед судом за уклонение от уплаты налогов.

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