Новосибирский фестиваль по ориентированию для незрячих стал межрегиональным

В 2017 году в фестивале «Пирамида» по ориентированию и мобильности слепых в мегаполисе примут участие более 100 участников из Сибирского, Дальневосточного, Уральского и Приволжского округов, соревнования начнутся 2 июня в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения агентства ТАСС.

Фестиваль по ориентированию пройдёт в седьмой раз. Впервые в соревнованиях примут участие представители Хабаровска, Перми, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Томска, а также Кемеровской и Челябинской областей.

Участники в возрасте от 10 лет примут участие в соревновании по ориентированию, эстафетах, также для них организована концертная программа и интерактивные экскурсии.

Фестиваль помогает развивать способности к ориентированию и мобильности в пространстве мегаполиса у незрячих людей разных возрастов, а также демонстрирует широкой общественности реабилитационные программы для инвалидов по зрению и их родственников.

Фестиваль по ориентированию в этом году проводится по инициативе Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация „Интеграция“», региональной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области» при поддержке мэрии Новосибирска.

Напомним, что в феврале 2017 года группу незрячих людей с собакой-поводырём не пустили в «Шашлыкофф» в Новосибирске.