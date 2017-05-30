Непотушенный окурок привёл к пожару на 18 гектарах леса в Хакасии

Полиция Хакасии обвинила в крупном лесном пожаре на площади в 18 гектаров сельского жителя, который оставил непотушенный окурок сигареты в траве, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения республиканского МВД.

Пожар произошёл в Таштыпском районе республики, изначально очевидцы сообщали о горящей траве, однако к моменту прибытия сотрудников лесничества полыхало уже несколько гектаров леса. Общими усилиями лесников и пришедшим к ним на помощь полицейских пожар удалось потушить.

В ходе расследования причин возгорания выяснилось, что оно возникло на поросшем травой участке, где был найден брошенный окурок. Сыщики МВД предполагают, что окурок был оставлен 45-летним жителем села Большая Сея, который отправился в лес на сборы дикорастущей черемши.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на год.

Как отмечают в МВД республики, с начала года это уже третье подобное преступление, связанное с неосторожным обращением с огнём в лесу. В двух предыдущих случаях подозреваемые также задержаны. В настоящее время на территории Хакасии действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение любых других работ с применением открытого огня.

Напомним, в апреле 2015 года после массовых пожаров в Хакасии, уничтоживших около 1,3 тысячи домов, журналист «Первого канала» намеренно поджёг траву ради создания зрелищного фона для телесюжета.