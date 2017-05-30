Сибирские пенсионеры взяли призы на Чемпионате по компьютерному многоборью

Житель Томской области занял третье место на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, а жительница Кемеровской области признана лучшей среди начинающих пользователей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения пресс-службы компании МТС, которая наряду с Союзом пенсионеров России выступила организатором турнира.

По своему формату этот чемпионат является крупнейшим в России и единственным в мире IT-соревнованием. В этом году он прошёл в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая и стал самым масштабным за все семь лет своего существования: в турнире приняли участие команды из 74 регионов России. Главное условие чемпионата — достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. На этот раз 15 % участников соревнований оказались старше 70 лет, а двое «многоборцев» в этом году отпразднуют 80-летие.

Выполняя задания «мобильного» этапа, пенсионеры проходили онлайн-квест в поисковых системах, загружали мобильные приложения, публиковали селфи и делали посты в соцсетях, искали видео на YouTube, демонстрировали навыки интернет-шопинга или пользовались порталом госуслуг.

Призовое место пенсионеру Станиславу Сидоренко из Томской области досталось в номинации «Уверенный пользователь». Победу в ней одержала представительница Подмосковья, второе место завоевала пенсионерка из Твери. Среди начинающих лучший результат продемонстрировала Елена Чистоклетова из Кемеровской области (91-е место в абсолютном зачёте). В чемпионате также участвовали Ольга Хомченко и Антонида Полякова из Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области, но им не удалось пробиться в финальный этап.

Жительница Барнаула Лариса Грачёва (на фото) заняла четвёртое место за домашнее задание по пользованию порталом госуслуг и вошла в десятку лучших пользователей планшетом в категории «Начинающий пользователь». При этом курсы «Мобильной академии» при Барнаульском отделении Союза Пенсионеров Лариса Викторовна окончила только весной 2017 года. Чтобы попасть на Всероссийский чемпионат, она прошла сначала региональные отборочные этапы, а затем показала лучший результат в номинации «Уверенный пользователь» на IV чемпионате Алтайского края по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Стоит отметить, что компания МТС, не первый год принимающая участие в организации чемпионата, с 2012 года реализует комплексную социально-просветительскую программу по обучению старшего поколения навыкам работы в сети. В 2016 году оператор разработал уникальный учебный курс, ориентированный на пользование мобильным интернетом «Мобильная академия» и при поддержке Союза Пенсионеров России открыл специальные классы, оборудованные современными планшетами, где любой пенсионер может пройти обучение. Такие классы уже работают в 10 регионах страны, осенью 2017 года планируется открытие мобильных классов в новых регионах.

Как отмечает вице-президент по управлению персоналом МТС Михаил Архипов, год от года интернет становится всё популярнее среди российских пенсионеров, большинству из которых удобно пользоваться именно мобильным интернетом, через планшеты и смартфоны.

«Наша задача — научить старшее поколение не сторониться технологий и пользоваться мобильными гаджетами в повседневной жизни. Для этого МТС открывает в регионах России специальные классы, где люди старшего возраста учатся работать на планшете, осваивают полезные мобильные приложения. Полученные на курсах МТС навыки не просто повышают социальную активность людей в возрасте, но и значимо влияют на повышение качества их жизни», — уверен Михаил Архипов.

Напомним, что финал VI Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошёл в июне 2016 года в новосибирском Технопарке.