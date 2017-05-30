 

Пойманная за кражей брусчатки женщина в Иркутске сослалась на цыганскую кровь

 30 мая, 18:05
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Пойманная за кражей брусчатки женщина в Иркутске сослалась на цыганскую кровь
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Иркутска предотвратил кражу тротуарной плитки, уложенной на набережной реки Ангары в центре Иркутска, — женщина, которая грузила её в свой автомобиль, оправдала свои действия тем, что у неё имеются цыганские корни, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения ГТРК «Иркутск».

Мужчина прогуливался по набережной поздним вечером и в темноте заметил, как незнакомая ему женщина разбирает брусчатку и грузит её в припаркованную рядом машину. Иркутянин вступил с похитительницей плитки в диалог и потребовал вернуть муниципальное имущество на место, объяснив, что кража брусчатки является правонарушением. Женщина возразила, отметив, что если не она заберёт себе плитку, то это сделает кто-то другой. Вернуть похищенное она согласилась только тогда, когда мужчина начал снимать происходящее на телефон. При этом женщина пояснила, что на кражу её толкнула «цыганская кровь».

После того, как иркутянин отнёс снятое видео в полицию, личность женщины была установлена, её вызвали для объяснений. В отделении она рассказала, что взяла всего две тротуарных плитки, чтобы придавить в машине вещи, которые при манёврах автомобиля перемещались по салону. Как отмечают в полиции, если сумма установленного ущерба составит менее 2,5 тысяч, то женщину ждёт только административное, а не уголовное наказание. Подобные случаи хищений тротуарного покрытия в регионе не единичны — аналогичное преступление на днях было зарегистрировано в соседнем городе Ангарске, да и жители Иркутска всё чаще присылают в редакцию ГТРК «Иркутск» фотографии улиц и площадей города, на которых уже исчезла тротуарная плитка.

Напомним, в 2013 году в Хакасии во время ограбления магазина для дачников был задержан начальник дежурной части полиции города Саяногорска, который объяснил, что находится в отпуске и «со скуки» решил взломать кувалдой платёжный терминал и банкомат.

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