 

Полицейский автомобиль в Томске сбил специалиста по ДТП

 30 мая, 08:54
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Полицейский автомобиль в Томске сбил специалиста по ДТП
Фото с сайта globallookpress.com

Томский адвокат, специализирующийся на судебных тяжбах, связанных с ДТП, попал под колёса служебного автомобиля полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения сайта Pro-tomsk.tv.

Наезд на пешехода произошёл 29 мая около девяти утра на улице Гагарина в центре Томска. Все обстоятельства ДТП запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на стоящем рядом здании. Юрист переходил дорогу по нерегулируемому светофором переходу. Ближайший к пешеходу автомобиль его пропустил, а вот водитель машины ДПС затормозить не успел. В результате наезда мужчина получил сотрясение мозга и ушиб лодыжки.

Общаясь с журналистами адвокат отдельно отметил, что в момент происшествия проблесковые маячки и звуковая сирена на спецтранспорте включены не были. По его словам, он видел автомобиль ДПС, но продолжал движение по переходу и остановился лишь за секунду до столкновения, не успев избежать его.

В региональном УМВД сообщили, что по факту ДТП с участием служебной машины начата служебная проверка, по результатам которой «в случае установления вины сотрудников, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Напомним, в начале мая сотрудник полиции в Республике Алтай, управляя служебным автомобилем, сбил шестилетнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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