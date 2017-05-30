 

Повара в колонии под Новосибирском кормили заключённых кишечной палочкой

 30 мая, 18:04
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Повара в колонии под Новосибирском кормили заключённых кишечной палочкой
фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура и санэпидемнадзор проверили ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области: сотрудников колонии оштрафовали за нарушения в прачечной и столовой, узнал 30 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Проверяющие выявили нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН как на территории столовой, так и в прачечной. Главным открытием стало то, что на спецодежде, руках помощника повара и раздатчика пищи, а также на стеллаже для готовых пищевых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Помимо этого, при проверке отметили, что на кухне редко делают влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а кормят заключённых из грязной посуды. «На момент проверки технологические столы, стеллаж для хранения готовых пищевых блюд, кухонный инвентарь были грязные, с остатками пищи», — сообщает источник.

В прачечной тоже был выявлен недочёт, в частности, не нашлось индивидуальных шкафчиков для хранения личной и рабочей одежды заключённых.

Помощник прокурора Новосибирской области по итогам проверки возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Напомним, 29 мая заключённые тушили пожар в томской колонии.

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